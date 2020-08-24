Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске за сутки равно количеству выздоровевших

По его данным, за последние сутки коронавирус обнаружили у 57 человек. Столько же пациентов выписали из больниц с отрицательными результатами тестов. Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 84 лет и женщина в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умер 341 человек.

В отделениях реанимации находятся 47 человек, на ИВЛ — 10 пациентов. В больницах Новосибирска и области находятся 1516 взрослых и 24 ребенка.

Всего в Новосибирской области провели 392 146 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 428 жителей региона, 34 993 человека сняты с меднаблюдения.