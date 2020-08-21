Мэр Новосибирска заверил, что станцию «Спортивная» достроят

На часе прессы 20 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как продвигается строительство новой станции. «19 августа объявлен аукцион на закупку эскалаторов для станции «Спортивная» — 761 миллион рублей. Всего их закупят 12. Если у кого-то были сомнения, то теперь не должно быть сомнений, что станцию достроят», — заверил он.

До конца этого года строители должны возвести стены новой станции. Основные строительные работы запланированы на 2021 год, они будут касаться установки оборудования. К «Спортивной» через дамбу Октябрьского моста строят пешеходный переход в двух вариантах: под землей по тоннелю сквозь саму дамбу и над автомобильной дорогой по дамбе.