Вход в новосибирский дендропарк может стать платным

Проект о том, чтобы сделать вход в дендропарк платным, внесло на рассмотрение Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Авторы основывались на статье 5.1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в которой говорится, что жители могут посещать за плату особо охраняемые территории.

Если проект примут, вход станет бесплатным только для сотрудников дендропарка. Для остальных стоимость билета составит около 60 рублей.