В Новосибирск прибудут новые «вывозные» рейсы

Министерство коммуникаций и связи РФ сообщило в официальном Телеграмм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», что с 23 августа по 1 сентября 2020 года запланированы семь рейсов.

23 августа в 18:10 по местному времени в Новосибирск прилетит самолет SBI5542 из Бишкека.



24 августа в 19:30 из Душанбе в Новосибирск прибудет рейс SMR221.



Самолет SBI5546 Ош-Новосибирск ожидается 25 августа в 17:45.



26 августа в Новосибирск прибудет рейс из Еревана, номер рейса и время прибытия уточняются.



30 августа прибудут 2 самолета: рейс SMR221 Душанбе-Новосибирск — в 7:00, рейс SBI5542 Бишкек-Новосибирск — в 18:10.



1 сентября в 17:45 в Новосибирске ждут рейс SBI5546 из Оша.