Домой вернутся «застрявшие» в Армении, Киргизии и Таджикистане.
В Новосибирск прибудут новые «вывозные» рейсы
Министерство коммуникаций и связи РФ сообщило в официальном Телеграмм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», что с 23 августа по 1 сентября 2020 года запланированы семь рейсов.
23 августа в 18:10 по местному времени в Новосибирск прилетит самолет SBI5542 из Бишкека.
24 августа в 19:30 из Душанбе в Новосибирск прибудет рейс SMR221.
Самолет SBI5546 Ош-Новосибирск ожидается 25 августа в 17:45.
26 августа в Новосибирск прибудет рейс из Еревана, номер рейса и время прибытия уточняются.
30 августа прибудут 2 самолета: рейс SMR221 Душанбе-Новосибирск — в 7:00, рейс SBI5542 Бишкек-Новосибирск — в 18:10.
1 сентября в 17:45 в Новосибирске ждут рейс SBI5546 из Оша.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.