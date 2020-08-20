В Новосибирске зафиксировано 5 смертей от коронавируса

По его данным, еще 69 пациентов с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области, было зафиксировано 44 новых случаев заражения. Скончались еще 5 пациентов — мужчины в возрасте 63, 67, 70, 79 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 329 человек.

В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ – 10 пациентов. Всего в больницы Новосибирска и области госпитализированы 1598 взрослых с подтвержденным диагнозом и подозрением на него и 27 детей.

Всего в Новосибирской области провели 381 806 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона, 34 344 человека сняты с меднаблюдения.