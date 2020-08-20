Как сообщили в администрации региона, 20 августа письма о минировании зданий пришли на электронную почту организаций судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов Новосибирской области.
Несколько зданий в Новосибирской области получили сообщения о минировании
Специальные службы оперативного штаба Новосибирской области обследуют их на предмет взрывных устройств и устанавливают отправителей сообщений. На данный момент в проверенных зданиях признаков минирования не обнаружено.
Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. За неделю до этого сообщения о минировании получили районные суды Новосибирска и несколько других организаций.
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