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Несколько зданий в Новосибирской области получили сообщения о минировании

Как сообщили в администрации региона, 20 августа письма о минировании зданий пришли на электронную почту организаций судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов Новосибирской области.

Специальные службы оперативного штаба Новосибирской области обследуют их на предмет взрывных устройств и устанавливают отправителей сообщений. На данный момент в проверенных зданиях признаков минирования не обнаружено.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. За неделю до этого сообщения о минировании получили районные суды Новосибирска и несколько других организаций.

Лидия Осинцева ,
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