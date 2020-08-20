Несколько зданий в Новосибирской области получили сообщения о минировании

Специальные службы оперативного штаба Новосибирской области обследуют их на предмет взрывных устройств и устанавливают отправителей сообщений. На данный момент в проверенных зданиях признаков минирования не обнаружено.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. За неделю до этого сообщения о минировании получили районные суды Новосибирска и несколько других организаций.