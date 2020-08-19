На левом берегу Новосибирска временно изменится схема дорожного движения

С 14 сентября до 30 декабря 2020 года на 6 метров сузят проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков в районе третьего корпуса дома №11 по улице Станционной.

С 14 сентября по 28 февраля 2021 года на 6 метров сузят проезжую часть около железнодорожного переезда и на 18 метров расширят круговое движение по площади Энергетиков.

В мэрии Новосибирска попросили водителей быть внимательными и руководствоваться информационными щитами.