Мэрия Новосибирска опубликовала проект благоустройства парка «Городское начало»

Мэрия представила дизайн-проект парка, который является 4 этапом благоустройства Михайловской набережной. По проекту в нем должны появиться новые дорожки и площадки для отдыха и скейтбординга, площадка для мероприятий, информационные стенды, безопасные спуски к воде, автомобильные и велопарковки.

Обсудить проект можно онлайн — высказать свои пожелания и задать вопросы можно на официальном сайте до 1 сентября 2020 года.