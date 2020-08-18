На строительство четвертого моста через Обь выделят еще 6 миллиардов рублей

Как пояснил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, дополнительные средства пойдут на строительство мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. К проекту привлечен частный инвестор по концессионному соглашению. Он включает в себя создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры составит более 5 км.

Также из федерального бюджета выделят 2,3 миллиарда рублей на реконструкцию дороги Новосибирск - Кочки — Павлодар и строительство дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории строящейся ледовой арены.