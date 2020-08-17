Еще 67 пациентов с коронавирусом выписаны с выздоровлением в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 17 августа, за последние сутки зафиксировано еще 53 новых случая заражения коронавирусом. Скончались еще 3 пациента: мужчина 82 лет, и две женщины в возрасте 67 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 315 человек.

В отделениях реанимации сейчас находятся 58 человек, на ИВЛ — 12. В больницах Новосибирска и области остается 1722 пациента с с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Всего в Новосибирской области проведено 369 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находится 201 житель региона, 33 930 человек сняты с меднаблюдения.