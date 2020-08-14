Здание школы №54 в Новосибирске признали аварийной и закрыли по решению суда после обращения прокуратуры. Ее построили на улице Крылова в 1935 году. В здании никогда не проводили капитальный ремонт — только косметический.
Легендарную новосибирскую школу №54 снесут в сентябре
Сейчас на его месте планируют построить новую школу. «На сегодняшний момент есть в полном объеме проведенная работа по проектированию строительства объекта – это реконструкции со сносом здания существующей школы. Экспертиза пройдена, 420 миллионов рублей стоимость строительно-монтажных работ, дополнительное оборудование еще около 50 миллионов», — рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. Строительство запланировано на 2021 год.
Барельефы на здании школы с Мичуриным и Макаренко сохранить не получится, так как они уже разрушаются.
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