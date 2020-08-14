Еще 163 пациента выписали с отрицательными результатами тестов на коронавирус в Новосибирске

Ими стали мужчины в возрасте 63, 67 лет и 85 лет. В отделениях реанимации сейчас находятся 52 человека, 6 — на ИВЛ.

На утро 14 августа в регионе выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах Новосибирска и области находятся 1711 взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. 163 пациента выписали.

Всего в Новосибирской области проведено 362 216 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 317 жителей региона, 33 544 человек сняты с меднаблюдения.