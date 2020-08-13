Они считают, что жить рядом с ним небезопасно.
Жители Новосибирска требуют закрыть Хилокский рынок
Пресс-служба Ленинского районного суда Новосибирска сообщила, что от 20 жителей города поступило заявление о запрете работы Хилокского рынка. Указанная причина — в том, что его деятельность создает «опасность причинения вреда в виду нарушения прав и интересов всех жителей города в сфере общественной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического благополучия, благоприятной окружающей среды, противопожарной, экологической безопасности».
Хилокский рынок официально зарегистрирован как торговый центр. Он находится недалеко от мусорного полигона «Левобережный», где недавно случился пожар.
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