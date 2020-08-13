Космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС

Российский космонавт Иван Вагнер сделал снимки Новосибирска с международной космической станции и поделился ими на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Передаю привет кружку аэрокосмического моделирования «Ключ на старт!» из города Новосибирск», — написал он.

Несколько комментаторов нашли на фото свои дома. Ивану удалось запечатлить и район ОбьГЭС. Снимки были сделаны с высоты 700 километров.