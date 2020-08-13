Сообщения о минировании новосибирских районных судов не подтвердились

В администрации региона сообщили, что угрозы о минировании зданий 13 августа поступили на электронную почту нескольких учреждений здравоохранения, судебной системы и налоговой службы, в том числе, Центрального, Железнодорожного и Ленинского районных судов. Посетителей и персонал оперативно эвакуировали.

По данным антитеррористической комиссии, в настоящее время в проверенных признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Власти пытаюстся установить личности авторов сообщений о минировании зданий.