В Новосибирске откроются рестораны, бассейны и сауны

«Еще одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю сегодня на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов», — заявил он. Также губернатор подтверждил, что с 17 августа в обычном режиме начнут работать детские сады, а позже будут рассматривать вопрос открытия фитнес-клубов.

В ближайшее время с представителями новосибирского общепита организуют встречу, чтобы обсудить меры безопасности, которые будет необходимо соблюдать заведениям после снятия ограничений.