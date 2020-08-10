В Новосибирске зафиксировано 5 смертельных случаев коронавируса

По его данным, скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40, 45 и 64 лет, женщины в возрасте 81 года и 87 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 285 человек.

За последние сутки зафиксировано 87 новых случаев заражения, 28 пациентов выписали. В больницах города и области сейчас находятся 1855 взрослых и 49 детей. В отделениях реанимации — 50 человек.

Всего в Новосибирской области проведено 346 596 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 322 жителя региона, 32 960 человек сняты с меднаблюдения.