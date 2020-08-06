Власти выбрали три места в Новосибирске, где могут установить стелу трудовой доблести

Жители Новосибирска предложили более 10 вариантов. Начальник управления архитектурно-художественного облика Новосибирска Александр Ложкин сообщил во время встречи с журналистами, какие варианты кажутся городским властям наиболее оптимальными: «Считаем целесообразными такие места: площадь Лунинцев (пересечение улицы Челюскинцев и Нарымской рядом с цирком), кольцо на Березовой роще на пересечении улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского и площадь Калинина».

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, проект памятника пока не готов. Финансировать строительство стелы будут из городского бюджета.