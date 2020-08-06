В Новосибирске зафикисировано 7 новых смертельных случаев коронавируса

По его данным, скончались двое мужчин в возрасте 59 и 82 лет и четыре женщины в возрасте 57, 67 , 80, 82 и 83 лет.

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано 93 новых случаев заражения. Всего в регионе проведено 334 999 тестов на коронавирус.

В больницах Новосибирска находятся 1206 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Еще 671 госпитализирован в больницы области.

Под медицинским наблюдением находятся 433 жителя региона, 32 415 человек сняты с меднаблюдения.