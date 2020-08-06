В Новосибирске появится много «умных остановок»

Новосибирск готовят к чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году. «Умные остановки» разместят по гостевым маршрутам, в них будет бесплатный Wi-Fi и зарядка для мобильных телефонов. Сейчас в Новосибирске уже есть 9 подобных.

Соглашение о строительстве власти Новосибирска планируют подписать в сентябре 2020 года, сейчас идет процесс его согласования. Предполагается, что в договоре примут участие более трех компаний, стоимость проекта — около 350 миллионов рублей.