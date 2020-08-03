Количество умерших от коронавируса в Новосибирской области достигло 246 человек

По данным на 3 августа, скончались двое мужчин в возрасте 50 лет и 62 года и четыре женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. За последние сутки зафиксировано 106 новых случаев коронавируса, 84 пациента выписали.

В отделениях реанимации сейчас находятся 72 человека. 1261 госпитализированы в больницы Новосибирска, еще 703 — в стационары в районах области.

Всего в Новосибирской области проведено 322 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 562 жителя региона, 31 874 человека сняты с наблюдения.