Оперативный штаб сообщил о смерти еще 6 пациентов.
Количество умерших от коронавируса в Новосибирской области достигло 246 человек
По данным на 3 августа, скончались двое мужчин в возрасте 50 лет и 62 года и четыре женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. За последние сутки зафиксировано 106 новых случаев коронавируса, 84 пациента выписали.
В отделениях реанимации сейчас находятся 72 человека. 1261 госпитализированы в больницы Новосибирска, еще 703 — в стационары в районах области.
Всего в Новосибирской области проведено 322 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 562 жителя региона, 31 874 человека сняты с наблюдения.
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