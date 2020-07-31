Между Новосибирском и Кольцово построят новую дорогу

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Новая дорога должна связать Кольцово с Первомайским районом Новосибирска. Сейчас ведется подготовка проектной документации, получить положительное заключение государственной экспертизы планируют уже в этом году. Начать строительство должны в 2021 году, а завершить — в 2022. Кроме того, запланирована реконструкция трассы между Кольцово и Академгородком — предполагается отремонтировать 5,5 километров дороги.

Новая трасса обеспечит проезд из Новосибирска до строящегося центра «Сибирский кольцевой источник фотонов», а имеющаяся соединяет наукоград с научно-исследовательскими институтами, расположенными в Академгородке.