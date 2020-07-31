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В Новосибирской области готовы начать обратное перепрофилирование больниц

По словам министра здравоохранения региона, есть надежда, что число заболевших станет уменьшаться. 

Константин Хальзов сообщил, что Минздрав готов начать обратное перепрофилирование больниц, которые ранее были переоборудованы под госпитали для пациентов с коронавирусом. По его словам, коечный фонд в них остается незаполненным. Третий корпус Городской клинической больницы №1 почти освобожден от пациентов. В скором времени в нем планируют провести ремонт.

По данным оперативного штаба на утро 31 июля в регионе зарегистрировано 105 новых случаев заражения COVID-19.

Лидия Осинцева ,
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