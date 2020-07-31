В Новосибирской области готовы начать обратное перепрофилирование больниц

Константин Хальзов сообщил, что Минздрав готов начать обратное перепрофилирование больниц, которые ранее были переоборудованы под госпитали для пациентов с коронавирусом. По его словам, коечный фонд в них остается незаполненным. Третий корпус Городской клинической больницы №1 почти освобожден от пациентов. В скором времени в нем планируют провести ремонт.

По данным оперативного штаба на утро 31 июля в регионе зарегистрировано 105 новых случаев заражения COVID-19.