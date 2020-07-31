Еще 7 смертей: оперативный штаб поделился статистикой по коронавирусу на 31 июля

По данным оперативного штаба на утро 31 июля в регионе зарегистрировано 9 346 случаев COVID-19, из них 105 — новые.

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 91 года, 99 лет и женщины в возрасте 56 лет, 71 года, 75 лет и 78 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 230 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 70 пациентов.

В больницах города и области находятся 2048 человек с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Всего в Новосибирской области сделали 315 145 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находится 651 житель региона, 31 223 человека сняты с наблюдения.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что около 80% заразившихся коронавирусом в регионе выздоровели.