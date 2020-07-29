Новый рекорд: 29 июля в Новосибирске зафиксировано 7 смертей от коронавируса

Оперативный штаб сообщил о смерти еще 7 человек: мужчин в возрасте 43 года, 52 года, 65 лет, 66 лет, 68 лет и двух женщин, им было 64 года и 83 года. В регионе выявили 107 новых случаев заражения, 69 человек находятся в реанимации.

1 288 пациентов находятся в инфекционных стационарах Новосибирска, еще 821 госпитализирован в больницы области. 212 человек выписали с отрицательными результатами тестов.

Под медицинским наблюдением находятся 507 жителей региона, 30852 человека сняты с наблюдения. Всего в Новосибирской области сделали 307103 теста на коронавирус.