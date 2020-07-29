Новосибирский зоопарк сократил время работы

В официальной группе ВКонтакте Новосибирского зоопарка появилось сообщение о том, что время его работы изменилось с 28 июля. Теперь он открыт с 9 до 22 часов. Кассы прекращают свою работу в 20-30, после их закрытия зоопарк работает только на выход. Билеты также можно приобрести на официальном сайте.

В зоопарке пока не работают павильоны и аттракционы, и обязательно соблюдать масочный режим.