Это связано с продолжительностью светового дня.
Новосибирский зоопарк сократил время работы
В официальной группе ВКонтакте Новосибирского зоопарка появилось сообщение о том, что время его работы изменилось с 28 июля. Теперь он открыт с 9 до 22 часов. Кассы прекращают свою работу в 20-30, после их закрытия зоопарк работает только на выход. Билеты также можно приобрести на официальном сайте.
В зоопарке пока не работают павильоны и аттракционы, и обязательно соблюдать масочный режим.
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