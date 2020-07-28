Два лемура сбежали из клетки в Новосибирском зоопарке

На глазах посетителей зоопарка два кошачьих лемура пролезли через прутья ограждения. Немного побыв на свободе, пара вернулась в свой вольер. Утверждают, что подобное хитрые зверьки проделывают регулярно. По величине лемуров можно сравнить с кошками: в длину они всего от 38 до 45 см, а хвост достигает от 55 до 62 см.В Новосибирском зоопарке с 2003 года вырастили уже 42 зверька.