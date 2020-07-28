С начала лета за неоплаченную парковку на Красном проспекте выписали 100 штрафов

Места с платной парковкой на Красном проспекте отмечены специальным знаком и синей разметкой. Въезд и выезд фиксирует камера.

Чтобы избежать штрафа, парковку необходимо оплатить до конца дня, когда вы ей пользовались. Но есть и лазейка: на портале parking-54.ru и в приложении «Горпарковки» можно купить абонемент «за предыдущий день». Он обойдется дороже, чем парковка, но дешевле, чем штраф. В зоне, где час стоит 50 рублей, такой абонемент стоит 280 рублей, а в зоне за 100 — 560 рублей.