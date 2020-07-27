Еще 6 человек скончались от коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске зафиксировано 6 новых смертей от коронавируса. Скончались 4 мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 78 лет, 80 лет и 2 женщины, им было 78 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 206 человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 104 новых случая заражения, 58 человек выздоровели. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1532 пациента, еще 864 госпитализированы в больницы области. 73 человека находятся в реанимации.

Всего в Новосибирской области провели 298 609 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 550 жителей региона, 30 521 человек снят с наблюдения.