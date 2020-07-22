Губернатор Травников назначил Виктора Толоконского советником на общественных началах

По его словам, Виктор Толоконский будет делиться опытом в сфере экономики, взаимодействия с научным сообществом и инновационных проектов. «Я считаю это очень важно потому что на территории НСО такая удивительная территория, редко где проживает такое количество губернаторов. К каждому человеку такого уровня надо относится с уважением, потому что они внесли вклад в развитие области. Больше всего я опираюсь на Владимира Филипповича Городецкого. Теперь есть возможность использовать опыт Толоконского», — сказал Андрей Травников.