Об этом губернатор сообщил на пресс-конференции 22 июля.
Губернатор Травников назначил Виктора Толоконского советником на общественных началах
По его словам, Виктор Толоконский будет делиться опытом в сфере экономики, взаимодействия с научным сообществом и инновационных проектов. «Я считаю это очень важно потому что на территории НСО такая удивительная территория, редко где проживает такое количество губернаторов. К каждому человеку такого уровня надо относится с уважением, потому что они внесли вклад в развитие области. Больше всего я опираюсь на Владимира Филипповича Городецкого. Теперь есть возможность использовать опыт Толоконского», — сказал Андрей Травников.
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