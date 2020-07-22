Развязку на Бердском шоссе у Академгородка отремонтируют к сентябрю

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о реконструкции: «Много копий было сломано в спорах о том, какой должна быть развязка на въезде в Академгородок. Из-за дефицита времени и средств было принято решение оформлять плоскостную развязку. Она существенно разрядит напряженную обстановку, которая складывается на въезде в микрорайон. В сентябре будет полностью готово дорожное покрытие, откроется движение. В следующем году будут обновлены светофоры и освещение».

На въезде в Академгородок сделают ливневую канализацию — вода будет стекать в ближайшее болото вдоль Бердского шоссе. Благодаря этому дорогу должно перестать затапливать.