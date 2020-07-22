За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 113 человек

По данным оперативного штаба, на утро 22 июля в регионе выявлен 8 401 случай COVID-19 , из них 113 — за последние сутки. Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 179 человек. 91 пациент c коронавирусом выписан с выздоровлением.

Сейчас в больницах Новосибирска и области находятся 2863 человека, 79 из них — в реанимации.

Всего в Новосибирской области провели 283 714 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 662 жителя региона, 29 807 человек сняты с наблюдения.