ДК «Академия» в Академгородке могут снести

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила ситуацию на своей странице Facebook. «Поступает много вопросов, связанных с реконструкцией здания ДК «Академия» в Советском районе. В свое время, в 2012 году, этот вопрос уже обсуждался. Прорабатывался функционал нового здания для дома культуры, в том числе с участием общественности, жителей Академгородка. Итогом работы тогда стал проект реконструкции, для реализации которого необходимо было решить вопрос о передаче земельного участка. На данный момент необходимый земельный участок передан в муниципальную собственность, подана заявка на передачу его в оперативное управление ДК «Академия»».

Она добавила, что поскольку с момента разработки проекта реконструкции до момента передачи земли прошло достаточно времени, и появились новые технологии, его нужно будет обновить. В планах — обсудить изменения с жителями Академгородка вместе с архитекторами. По итогам планируется провести большой градостроительный форум, на котором представят различные варианты проектов и утвердят лучший. После этого можно будет говорить о сроках реализации проекта.