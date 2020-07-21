В Новосибирске от коронавируса скончались еще 4 человека

Оперативный штаб поделился статистикой по коронавирусу на 21 июля. За последние сутки выявлено 102 новых случаев заражения COVID-19. Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19. 96 пациентов вылечились от коронавируса.

Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 995 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. Еще 860 пациентов госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 280 245 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 766 человек, 29 650 сняты с меднаблюдения.