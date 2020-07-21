Вывоз мусора в Новосибирской области подорожает осенью

Сейчас плата за мусор с каждого жителя квартиры или дома составляет 59,88 рубля в месяц. В прошлом году ежемесячный платеж составлял 88,6 рубля.

Изначально ООО «Экология-Новосибирск» подавала заявку на более высокий тариф. В начале года региональный оператор начал разбираться в правильности суммы с помощью прокуратуры, затем обращение передали в федеральный ФАС. Перерасчет их расходов должны произвести до 1 сентября, на основании этих данных утвердят новый тариф на вывоз мусора на 2020 год.