Новосибирск признали самым криминальным городом в России

Новосибирск занял четвертое место в общем рейтинге с показателем 47,54 криминального индекса и 52,46 безопасности и первое — среди российских городов. Для сравнения, Москва и Санкт-Петербург находятся только на 12 и 13 местах рейтинга.

Самым опасным городом в Восточной Европе признали Одессу, на втором месте украинский Днепр, третьем — Харьков.