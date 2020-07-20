В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заболевших в регионе достигло 8186. Скончались еще 3 пациента: мужчина, ему было 70 лет и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19.

1949 больных находятся в инфекционных стационарах Новосибирска, еще 845 пациентов госпитализированы в больницы области.

55 человек выхдоровели, 73 находятся в реанимации. Всего в Новосибирской области провели 275 323 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 686 жителей региона, 29 538 человек сняты с наблюдения.