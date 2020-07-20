В ГИБДД Новосибирска устроили облаву на таксистов-нарушителей

Сотрудники оценивают техническое состояние автомобилей, наличие у водителей лицензии, результатов предрейсового и послерейсового медицинского осмотра и случаев нарушения ПДД.

За первое полугодие 2020 года больше всего таксистов — 48 — были наказаны за нарушение правил пользования ремнем безопасности. 46 — за управление транспортом с техническими неисправностями, 24 — за несоблюдение требований дорожных знаков, 13 — за нарушение правил парковки транспортных средств.