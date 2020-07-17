«Четрырехцветные» светофоры: что в ГИБДД Новосибирска рассказали о новых секциях

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что означает новая секция на светофорах, которые начали появляться в городе: «Сигнал призван предупреждать водителя, что за поворотом, включен "зеленый“ для пешеходов, а направление стрелки укажет на соответствующий пешеходный переход».

В конце 2019 года был разработан новый госстандарт, который вструпил в силу 1 апреля. Нововведения в работе светофоров должны сделать их более информативными и облегчить навигацию по городу. В ГИБДД надеются, что они также помогут решить проблему пробок и обеспечить порядок на дорогах.