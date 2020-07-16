В Новосибирск прилетел дальневосточный леопард

После трехмесячного перерыва зоопарки возобновили обменные программы. Леопарды находятся под угрозой исчезновения, их численность в природе популяции критически мала. Зоологические парки вместе с природоохранными организациями ведут работу по созданию резервной популяции. Пары тщательно подбираются, проводятся генетические исследования — это позволяет избежать близкородственного скрещивания. С новым молодым самцом в Новосибирском зоопарке надеются создать новую молодую пару.

Зоопарки давно уже отказались от изъятия животных, особенно редких, из природы. Исключения составляют только те случаи, когда речь идет о спасении. В 2015 в Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» пограничники нашли молодого дальневосточного леопарда с поврежденной лапой. В естественных условиях он бы не выжил, и его передали в Московский зоопарк. Леопард, которого назвали Николаем, стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из тайги в зоопарк. Биологи говорят о нем, как об основателе новой генетической линии леопардов в зоопарках. Самец, которого привезли в Новосибирск, приходится ему сыном.

Фото: В. Габов