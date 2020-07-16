НГТУ НЭТИ построит для студентов спортивную базу в Заельцовском бору

Сотрудники НГТУ НЭТИ уже приступили к работам на участке недалеко от дачного поселка Мочище. По словам руководителя университета, вуз планирует ежегодно вкладывать в развитие базы 10-15 млн рублей. «Раньше наши усилия были сконцентрированы на других проектах: благоустройство кампуса, ремонт студенческих общежитий, реконструкция инновационно-технологического центра, ремонт фасадов главного корпуса, строительство футбольной площадки и многое другое. Теперь, когда эти проекты находятся в стадии завершения, мы можем переключить свое внимание на создание спортивно-оздоровительной базы на нашем участке в Заельцовском бору. Нам важно иметь такую базу в непосредственной близости от города, ведь не всегда студенты и сотрудники могут потратить большое количество времени на дорогу в наши дальние базы Эрлагол и Шарап. К тому же, мы сможем проводить там спортивные соревнования, научные конференции, студенческие праздники», – рассказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

По плану, новая база начнет работать летом 2021 года.