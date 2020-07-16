Они не изменят расположение, но будут гораздо больше.
Новосибирский зоопарк планирует построить новые вольеры для медведей
Новосибирский зоопарк провел рабочую встречу, посвященную концепции развития до 2050 года. «Сейчас непростое время, новые большие стройки мы пока не начинаем, потому что на это нет средств», — сказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, «Но мы всё равно думаем о развитии. Речь, в первую очередь, шла о зонировании территории, о том, каким животным в первую очередь необходимо улучшение условий содержания, какими животными планируется пополнять коллекцию, и какие павильоны для них нужны. Мы хотели бы построить павильон для крупных приматов, комплекс для африканских животных. Это крупные сооружения. Есть также объекты поменьше. Мир быстро меняется: появляются новые технологии, меняются подходы и требования к содержанию животных. Как бы экономически сложно не было, Новосибирскому зоопарку (как и остальным зоопаркам) нужно соответствовать этим требованиям, чтобы продолжать работу».
В ближайших планах Новосибирского зоопарка — построить вольеры для бурых и гималайских медведей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал этого проекта и пообещал выделить средств из областного бюджета. Строительство должно начаться в октябре 2020 года. Новые большие вольеры будут расположены на том же месте, где и сейчас живут медведи, но их площадь увеличится в разы. Они будут открытыми со смотровыми площадками и другими интересными решениями.
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