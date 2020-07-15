Центральный пляж Академгородка перейдет к мэрии Новосибирска

На своей странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил: «Принял решение о том, что благоустройством и уборкой центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии.

До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету». Он объяснил это тем, что у мэрии появится возможность вместе с активистами превратить пляж в комфортное место отдыха — «с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями».