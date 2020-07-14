Разметка и ограничение количества посетителей: рассказываем, как будут работать торговые центры Новосибирска

На онлайн-конференции 14 июля министр торговли, промышленности и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров рассказал, что с владельцами обсуждали дополнительные меры безопасности. Кроме разметки на полу и установки санитайзеров, торговые центры могут ограничить поток посетителей. «Я сам видел, как в той же «МЕГЕ» охрана запускает определенное количество людей, которое компенсирует количество тех, кто выходит», — пояснил министр.

15 июля некоторые ТЦ проверят специалисты министерства проверят, чтобы убедиться, что они соблюдают требования Роспотребнадзора.



Гончаров отметил, что нессмотря на то, что торговые центры пострадали из-за вынужденного простоя, ни один не прекратил свою работу навсегда. Министр заверил, что им оказывается различная помощь, например, отсрочки и рассрочки по налогу на имущество: сроки оплаты перенесли на следующий год.