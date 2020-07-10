Билеты в Новосибирский зоопарк снова можно приобрести в кассах

Новосибирский зоопарк сообщил, что билеты теперь можно, как и раньше, купить на входе в кассах. «Обращаем ваше внимание, что перед кассами нанесена разметка. Пожалуйста, соблюдайте ее, находясь в очереди, и не забывайте надевать маску. Если у вас есть возможность, пожалуйста, приобретайте билеты через сайт. Это безопасно и сэкономит вам время», — говорится в новости.

Кассы зоопарка работают с 9:00 до 21:00. Касса по улице Стасова также возобновляет работу в выходные дни с 10:00 до 18:00. Взрослый билет стоит 400 рублей, льготный для детей с 7 до 16 лет, студентов-очников, пенсионеров, инвалидов 2-ой группы — 150. Дети до 7 лет, из многодетной семьи с одним из родителей, инвалиды 1-ой группы по-прежнему могут посетить зоопарк бесплатно.

Фото: В. Шпаков