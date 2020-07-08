Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции. 207 человек выписали с отрицательными результатами тестов.

Скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 124 человека. В реанимации сейчас находятся 89 человек.

2570 взрослых госпитализированы в инфекционные отделения Новосибирска, еще 699 находятся в больницах области. Всего в регионе провели 233 272 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения.