На парковку в центре Новосибирска начали продавать абонементы

Платная паровка в центре Новосибирске начала работать в начале июня. В зоне от улицы Писарева до площади Калинина, где она стоит 50 рублей в час, суточный абонемент обойдется в 280 рублей, а месячный — в 3600 рублей. Парковки от лощади Свердлова до пересечения с улицей Писарева стоят 100 рублей в час, 560 за неделю и 7200 за абонемент на месяц.

Абонементы можно купить на сайте parking-54.ru и в мобильном приложении «Горпарковки».