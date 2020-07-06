В Новосибирске официально открыли два пляжа

6 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что два пляжа получили официальное разрешение на начало купального сезона — «Море Обское» и «Бугринская роща». Тем не менее, на одном из них купаться запрещено. «На "Бугринской роще" разрешение на купание не получено в связи с состоянием воды», — пояснил Анатолий Локоть.

Этим летом планируют открыть еще три пляжа. «Наутилус» будет закрыт до конца строительства ЛДС и четвертого моста.