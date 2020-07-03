Улица Зыряновская станет четырехполосной

Сейчас рабочие реконструируют трамвайные пути на улице Ипподромской — их планируют поднять на 1.2 метра. Зыряновскую хотят расширить до четырех полос — новая автострада станет альтернативой Большевистской. На улице планируют сохранить трамвайную линию — пока ее временно перенесли на левый пролет, пока ведутся работы над правым.Ожидается, что реконструкция завершится к осени 2021 года.