На утро 3 июля зафиксировано 105 новых случаев заражения.
За последние сутки в Новосибирске выздоровели еще 138 пациентов c коронавирусом
Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло 6282.
Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2389. Еще 604 госпитализированы в больницы области.
Всего в Новосибирской области провели 215 026 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1062 жителя региона, 26 056 человек сняты с меднаблюдения.
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