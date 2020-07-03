За последние сутки в Новосибирске выздоровели еще 138 пациентов c коронавирусом

Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло 6282.

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2389. Еще 604 госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 215 026 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1062 жителя региона, 26 056 человек сняты с меднаблюдения.